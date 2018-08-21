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Впереди - тупик!Формат переговоров по Донбассу может измениться: сегодняшний себя исчерпал

21.08.2018 21:30
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Впереди - тупик!Формат переговоров по Донбассу может измениться: сегодняшний себя исчерпал

Переговорный процесс между Волкером и Сурковым дал все, что мог, и себя исчерпал, утверждает источник.
Дальнейшие переговоры спецпредставителя Госдударственного департамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова под вопросом, поскольку этот формат исчерпал себя.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, во вторник, 21 августа.
"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", – сказал источник.
По его словам, новых встреч в обозримом будущем не запланировано.
"Обсуждается вопрос о целесообразности сохранения формата как такового. Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом", – сказал источник.
Напомним, 26 января в Дубае состоялась последняя встреча Волкера и Суркова. По ее итогам помощник президента РФ заявил, что новый вариант миротворческой миссии ООН на Донбассе выглядит реализуемым. По его словам, в Москве внимательно изучат предложения Вашингтона и своевременно дадут ответ.
В свою очередь Волкер считает, что диалог с РФ по Донбассу очень важен, поскольку эта страна "играет ключевую роль в этом конфликте".
Позже в Кремле заявили о паузе в переговорах Волкера и Суркова.



Теги: Донбасс, переговоры, изменение
 
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