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“Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора
Ещё несколько месяцев и в “ДНР” пройдут “выборы” главы. И это смешно. А смешно потому, что, во-первых, само понятие “выборы” не применимо в никем не признанном образовании. Во-вторых, результаты известны ещё до начала голосования, а побросать бюллетени в урны – пустая забава для народа, отмыв денег, фарс и постановка.
По поводу так называемых “выборов” на оккупированных территориях Донбасса Кремль определился с мнением. А именно, решено оставить всё на своих местах по примеру самой России. От выборов до выборов дзюдоист-полурослик занимает пост президента. Хоть и многие не любят его, но к лицу привыкли. То же самое и в “ДНР”. От “выборов” до “выборов” планируется лишь куриный барон на пост главы “республики”.
В Москве также прекрасно осведомлены, что за время существования так называемых “республик” на этих территориях появились группировки, которые время от времени устраивают разборки, пытаясь завоевать доверие Кремля и сместить действующую власть. До последнего времени была надежда, что Москва даст согласие пусть и на небольшую, но политическую конкуренцию внутри “республик”, тем не менее, надежды не оправдались.
Вероятно, в вертикали управления Захарченко Кремлем произошел сбой. Иначе не объяснить такое различие в их действиях. При том, что в Москве его и далее видят на посту главы боевиков, он всячески саботирует идею выборов, пытаясь любыми способами и методами их избежать. Ему даже пришлось прибегнуть к помощи российского политолога Владимира Корнилова, который выступил с заявлением об опасности проведения “выборов” в “ДНР” на оккупированной части Донбасса в условиях военного положения.
Такое заявление Корнилова вызвало возмущение жителей “ДНР”. Один из местных журналистов Александр Тинянский выразил своё мнение в адрес Захарченко, который, пытается спасти свой пост на фоне разграбления Донбасса. “Стало ясно, что представитель подзаборной шпаны Саша Захарченко выборы не выиграет. Но что делать в этом случае с коррупционными схемами разграбления Донбасса и российских дотаций? Выход найден: Наплевать на логику, людей и легитимность и продолжить наживаться на горе миллионов людей под прикрытием медийных га*донов”, – заявил он.
Свою позицию Захарченко укрепляет и активизацией боевых действий, мол, как же проводить выборы, покуда снаряды над головами летают. Вряд ли за такой ход сами боевики поблагодарят своего главу, не говоря уже об их голосе на “выборах”. Но, как уже было сказано, всё решено давным-давно, а людям только лишь наблюдать остаётся.
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, выборы, коррупция, ДНР, боевики, Захарченко
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