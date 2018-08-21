Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка

21.08.2018 15:59

Боевики "ДНР" на подконтрольной территории оккупированного Донбасса проводят сборы людей, чьи родственники находится на подконтрольной Украине территории, готовя теракты на 24 августа.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врач из Енакиево Александр Чернов, предупреждая о подготовке диверсий на подконтрольной Украине территории в конце августа, передает dialog.ua.

Чернов сообщил, что получил свидетельства из оккупированного Енакиево под Донецком, где сторонники "ДНР" обсуждали выполнение приказа из Донецка, согласно которому наемники ищут антиукраински настроенных людей в Торецке и его окрестностях.

Стало известно, что боевики планируют ко Дню независимости Украины в Торецке силами местных сторонников России устроить теракты и обвинить в беспределе ВСУ.

Чернов пишет, что, согласно свидетельству, половина чиновников "ДНР" из Горловки и районных советов имеют родню на освобожденной украинской территории и свободно ездит сюда, имея возможность готовить военные провокации.