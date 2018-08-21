Жители Донецка напуганы оживленным движением машин боевиков «ДНР» с сиренами

21.08.2018 11:22

Жители временно оккупированного Донецка встревожены активностью машин боевиков «ДНР» с сиренами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня в дневное время дончане напуганы и встревожены активным движением машин боевиков «ДНР» по улице Артема во временно оккупированном Донецке. Одни сообщают о прошедшей через город колонне техники «от 20 коробок», другие, впрочем, относятся с юмором и считают, что боевики готовятся «к параду» или «к выборам».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк 14-31 «По Артема оживлённое движение с сиренами»»,

«К параду готовятся?»,

«К выборам ;)»,

«Кстати колонна как и говорил от нас или к нам шла база по Горняков от 20 коробок».