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Архив - Донецкая область

Жители Донецка напуганы оживленным движением машин боевиков «ДНР» с сиренами

21.08.2018 11:22
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Жители Донецка напуганы оживленным движением машин боевиков «ДНР» с сиренами

Жители временно оккупированного Донецка встревожены активностью машин боевиков «ДНР» с сиренами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня в дневное время дончане напуганы и встревожены активным движением машин боевиков «ДНР» по улице Артема во временно оккупированном Донецке. Одни сообщают о прошедшей через город колонне техники «от 20 коробок», другие, впрочем, относятся с юмором и считают, что боевики готовятся «к параду» или «к выборам».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк 14-31 «По Артема оживлённое движение с сиренами»»,
«К параду готовятся?»,
«К выборам ;)»,
«Кстати колонна как и говорил от нас или к нам шла база по Горняков от 20 коробок».



Теги: Донецк, Донбасс, техника, ДНР, боевики, колонна, военная техника, соцсети
 
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