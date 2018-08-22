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Адский огонь: путинские наемники активизировались на Донбассе

22.08.2018 12:45
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Адский огонь: путинские наемники активизировались на Донбассе

За минувшие сутки, 21 августа, пророссийские террористы 24 раза стреляли по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как передает replyua.net, об этом сообщается на странице штаба ООС в социальной сети Facebook. При этом отмечается, что российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на некоторых направлениях – и из вооружения БМП.

«Кроме того, враг применял минометы калибра 82 и 120 мм. Обстрелы осуществлялись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм – защитников Авдеевки и Чермалыка», – говорится в сообщении.

Также известно, что за последние 24 часа двое украинских военных получили ранения. На протяжение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил недалеко от населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. Применение тяжелого оружия не зафиксировано. 



Теги: Донбасс, Путин, война, ДНР, ООС
 
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