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"Донецк разграблен и выпотрошен..." - дончане рассказали, какие ужасы происходят в городе
Жители Донецка с ужасом сообщают, что их город разграблен и медленно умирает.
Об этом в комментарии газете "Сегодня" рассказали дончане на условиях анонимности. Каждый день жители города видят, как из Донецка вывозят груженые товарные поезда, которые движутся в направлении России.
Люди говорят, что с Донбасса продолжают вывозить представляющие последнюю ценность металл, уголь, все, что можно продать. На фоне разрушения экономической активности боевики пытаются заработать на продаже металлолома с разграбленных шахт. Жители города говорят, что на их глазах Донецк умирает, и сообщают о множестве закрытых магазинов и уехавших из города людей: еще недавно Донецк был наполнен жизнью и экономической активностью, однако после начала оккупации все изменилось. За прошедшие годы с начала боевых действий боевики не смогли ликвидировать повреждения зданий и разбитые полотна дорог.
Ранее показали кадры с российским террористом, взятым в плен ВСУ после разгрома на Донбассе российской ДРГ. Добавим, в Интернете распространили скандальное видео с "признаниями" попавших в плен к террористам Луганска украинских бойцов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, боевики
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