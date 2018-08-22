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"Донецк разграблен и выпотрошен..." - дончане рассказали, какие ужасы происходят в городе

22.08.2018 10:46
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"Донецк разграблен и выпотрошен..." - дончане рассказали, какие ужасы происходят в городе

​Жители Донецка с ужасом сообщают, что их город разграблен и медленно умирает.

Об этом в комментарии газете "Сегодня" рассказали дончане на условиях анонимности. Каждый день жители города видят, как из Донецка вывозят груженые товарные поезда, которые движутся в направлении России.

Люди говорят, что с Донбасса продолжают вывозить представляющие последнюю ценность металл, уголь, все, что можно продать. На фоне разрушения экономической активности боевики пытаются заработать на продаже металлолома с разграбленных шахт. Жители города говорят, что на их глазах Донецк умирает, и сообщают о множестве закрытых магазинов и уехавших из города людей: еще недавно Донецк был наполнен жизнью и экономической активностью, однако после начала оккупации все изменилось.  За прошедшие годы с начала боевых действий боевики не смогли ликвидировать повреждения зданий и разбитые полотна дорог. 

Ранее показали кадры с российским террористом, взятым в плен ВСУ после разгрома на Донбассе российской ДРГ. Добавим, в Интернете распространили скандальное видео с "признаниями" попавших в плен к террористам Луганска украинских бойцов.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, боевики
 
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