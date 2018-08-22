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Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию

22.08.2018 20:15
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Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию

Так называемые «силы ДНР» подтвердили свою приверженность соблюдению нового режима прекращения огня, которое начнет действовать на Донбассе с полуночи 29 августа текущего года.

В «оперативном командовании ДНР» сообщили: «Сегодня в связи с предстоящим началом учебного года был согласован и поддержан режим прекращения огня в Донбассе, начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности к соблюдению данного решения. Мы всегда максимально придерживались всех мирных договоренностей и данное перемирие не исключение».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, оккупанты
 
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