Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов

22.08.2018 17:00

Так называемый «зампред Комитета экологической политики при Главе ДНР» Алексей Бондаренко заявил, что из 586 терриконов, расположенных на оккупированной части Донетчины, 58 являются горящими.

Бондаренко отметил: «Нашими специалистами был подготовлен каталог породных отвалов ДНР. Он уже визуализирован и выглядит, как интерактивная карта. Из 586 расположенных на территории Республики терриконов 58 являются горящими».

Оккупанты считают, что такой каталог позволит получать текущую информацию о породных отвалах в каждом отдельно взятом населенном пункте.

Источник: https://donpress.com