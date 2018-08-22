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Архив - Донецкая область

Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов

22.08.2018 17:00
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Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов

Так называемый «зампред Комитета экологической политики при Главе ДНР» Алексей Бондаренко заявил, что из 586 терриконов, расположенных на оккупированной части Донетчины, 58 являются горящими.

Бондаренко отметил: «Нашими специалистами был подготовлен каталог породных отвалов ДНР. Он уже визуализирован и выглядит, как интерактивная карта. Из 586 расположенных на территории Республики терриконов 58 являются горящими».

Оккупанты считают, что такой каталог позволит получать текущую информацию о породных отвалах в каждом отдельно взятом населенном пункте.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, террикон, ДНР, ОРДО
 
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