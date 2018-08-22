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Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов
22.08.2018 17:00
Так называемый «зампред Комитета экологической политики при Главе ДНР» Алексей Бондаренко заявил, что из 586 терриконов, расположенных на оккупированной части Донетчины, 58 являются горящими.
Бондаренко отметил: «Нашими специалистами был подготовлен каталог породных отвалов ДНР. Он уже визуализирован и выглядит, как интерактивная карта. Из 586 расположенных на территории Республики терриконов 58 являются горящими».
Оккупанты считают, что такой каталог позволит получать текущую информацию о породных отвалах в каждом отдельно взятом населенном пункте.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, террикон, ДНР, ОРДО
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