«Он нам не друг, но мы его внесли в списки по обмену»: в «ДНР» объяснили позицию по Рубану

22.08.2018 11:49

Донецкие сепаратисты внесли Владимира Рубана в списки для обмена пленными, так как «об этом просили бывшие пленные».

Об этом заявила сепаратистским ресурсам так называемый «уполномоченный по правам человека ДНР» Дарья Морозова.

«Благодаря Рубану, когда мы занимались совместными обменами, было освобождено большое количество людей и те люди благодарны…Господин Рубан нам не друг, но тем не менее, по просьбе освобождённых мы включаем его в списки на обмен», — заявила она.

Напомним, Владимир Рубан — руководитель штаба организации «Офицерский корпус», фигурант уголовного дела по планированию насильственного свержения конституционного строя в Украине, содействия террористической организации «ДНР».

Источник: http://lugradar.net