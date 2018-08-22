Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей

22.08.2018 15:45

Накануне нового учебного года в школах и ПТУ оккупированного Донецка не хватает 140 учителей различных дисциплин. Об этом свидетельствует информация о вакансиях, размещенная на сайте "республиканского центра занятости".



В частности, в оккупированном Донецке, как минимум, официально открыты вакансии для 140 учителей различных дисциплин. Предлагаемая зарплата - от 3200 до 10000 (крайне редко) российских рублей.