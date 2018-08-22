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Архив - Донецкая область

Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей

22.08.2018 15:45
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Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей
Накануне нового учебного года в школах и ПТУ оккупированного Донецка не хватает 140 учителей различных дисциплин. Об этом свидетельствует информация о вакансиях, размещенная на сайте "республиканского центра занятости".

В частности, в оккупированном Донецке, как минимум, официально открыты вакансии для 140 учителей различных дисциплин. Предлагаемая зарплата - от 3200 до 10000 (крайне редко) российских рублей.
В других городах наблюдается похожая картина. Например, в оккупированной Горловке насчитывается 50 вакансий, зарплата от 4000 до 7820 российских рублей. В Харцызске открыто 27 вакансий, в Макеевке и Шахтерске - 26 и 21 вакансий соответственно.
На оккупированной части Донецкой области ощущается дефицит учителей практически по всем предметам: от математики и иностранного языка до начальных классов и физкультуры. 
В октябре 2017 года в фейковом "МОН ДНР" признали факт кадрового голода.       
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Донецк, Донбасс, учитель, образование, школа
 
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