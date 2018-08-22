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Архив - Донецкая область

«Пьем дождевую воду»: в Песках 4 года живут без воды, газа, электричества

22.08.2018 08:02
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«Пьем дождевую воду»: в Песках 4 года живут без воды, газа, электричества

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста побывали в прифронтовом поселке Пески в Донецкой области. Об этом сообщается на официальной странице МККК в Facebook.

Пески находятся на расстоянии всего 1 км до линии фронта. До войны в поселке проживало около 2000 человек. Сейчас там осталось всего 10 людей, все они — преклонного возраста.

Старики вынуждены жить без воды и газа. Существует проблема с электричеством — напряжения от генератора хватает только на несколько лампочек. Привычные для всех телевизор и холодильник здесь недоступны.

Жительница поселка рассказала, как люди добывают воду: «Питьевую воду нам привозят военные. А когда не привозят, то собираем дождевую воду, которая стекает с крыш, кипятим ее и пьем».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, вода, электричество, газ, Пески, обстрелы, ООС
 
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