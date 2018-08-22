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Под Мариуполем стадо коров подорвалось на минном поле
22.08.2018 11:02
В областном управлении ГСЧС MRPL.CITY сообщили о гибели животного во время выпаса стада крупного рогатого скота в поле под Мариуполем.
Спасатели уточнили, что информация о взрыве в поселке Гранитное к ним поступила вчера, 21 августа в 09:17. Стало известно, что во время движения стада по полю произошел взрыв неизвестного предмета.
В результате одна корова погибла, еще 3 получили ранения. Из людей никто не пострадал.
Специалисты Главного управления ГСЧС Донецкой области порекомендовали для выпаса скота использовать только хорошо знакомые и проверенные места, обращать внимание на таблички «Осторожно, мины!» и никогда не подходить к территории, на которой они расположены.
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, корова, мина
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