Под Мариуполем стадо коров подорвалось на минном поле

22.08.2018 11:02

В областном управлении ГСЧС MRPL.CITY сообщили о гибели животного во время выпаса стада крупного рогатого скота в поле под Мариуполем.

Спасатели уточнили, что информация о взрыве в поселке Гранитное к ним поступила вчера, 21 августа в 09:17. Стало известно, что во время движения стада по полю произошел взрыв неизвестного предмета.

В результате одна корова погибла, еще 3 получили ранения. Из людей никто не пострадал.

Специалисты Главного управления ГСЧС Донецкой области порекомендовали для выпаса скота использовать только хорошо знакомые и проверенные места, обращать внимание на таблички «Осторожно, мины!» и никогда не подходить к территории, на которой они расположены.