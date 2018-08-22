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Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ очереди
В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/60;
КПВВ «Марьинка» — 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 35/40;
КПВВ «Гнутово» — 15/10.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки зафиксировано значительное увеличение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 54 000 человек и 6500 транспортных средств:
«Майорское» — 12 160 человек и 1300 транспортных средств;
«Марьинка» — 12 160 человек и 2145 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 11 330 человек и 2100 транспортных средств;
«Гнутово» — 4965 человек и 1030 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 13 380 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, КПВВ
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