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В лучших традициях СССР: курсантов военного училища в «ДНР» вывезли на прополку
22.08.2018 09:20
Курсанты одного из военных училищ Донетчины, оказавшегося под контролем боевиков, проходят «курс молодого бойца», то есть едут на принудительные работы в поле.
История освобождения капустных грядок от колючего осота голыми руками курсантов рассказана в пропагандистском сюжете местного телеканала.
Бодрый голос за кадром с явным российским акцентом сообщает о том, что ребята не жалуются и почти рады: «Мы парни военные, должны ко всему быть готовы и это нам только опыт будет».
«Мы сорняк выдергиваем, от капусты очищаем, чтобы было что есть», — пояснил курсант.
В соцсетях иронично замечают: «Обучаются борьбе с укропом».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СССР, училище, курсанты, ДНР
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