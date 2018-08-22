В лучших традициях СССР: курсантов военного училища в «ДНР» вывезли на прополку

22.08.2018 09:20

Курсанты одного из военных училищ Донетчины, оказавшегося под контролем боевиков, проходят «курс молодого бойца», то есть едут на принудительные работы в поле.

История освобождения капустных грядок от колючего осота голыми руками курсантов рассказана в пропагандистском сюжете местного телеканала.

Бодрый голос за кадром с явным российским акцентом сообщает о том, что ребята не жалуются и почти рады: «Мы парни военные, должны ко всему быть готовы и это нам только опыт будет».

«Мы сорняк выдергиваем, от капусты очищаем, чтобы было что есть», — пояснил курсант.

В соцсетях иронично замечают: «Обучаются борьбе с укропом».

Источник: https://donpress.com