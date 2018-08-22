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Архив - Донецкая область

В Мариуполе дорожает основной продукт

22.08.2018 13:00
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В Мариуполе дорожает основной продукт

В Мариуполе вслед за стоимостью зерна начали расти цены на хлебобулочные изделия. Некоторые изделия уже выросли в цене более, чем на одну гривню.

В Департаменте экономики горсовета пояснили, что виной тому невысокий урожай пшеницы.

«Если данные урожайности прошлого года по пшенице второго-третьего сорта доходили до 40 центнер с гектара. То в этом году она порядка 23-24 центнера с гектара – это почти в половину меньше», – рассказал директор департамента по вопросам экономики Евгений Бодягин.

Повышение цены подтвердили и продавцы хлебобулочных изделий. Так, например, обеденный раньше стоил 8,40 грн, а теперь его цена составляет 9,75 грн.

Жители города уже подсчитывают как ударят новые цены на хлеб по семейным бюджетам, ведь пенсии и зарплаты в городе остались на прежнем уровне, а чиновники не исключают, что хлеб будет дорожать и дальше.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, цена, Мариуполь, подорожание, хлеб
 
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