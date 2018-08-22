Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Что происходит? В Мариуполе уничтожат тысячи новых загранпаспортов жителей

22.08.2018 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что происходит? В Мариуполе уничтожат тысячи новых загранпаспортов жителей

Через несколько недель в Мариуполе начнется подготовка новых загранпаспортов к уничтожению. Причина банальна – граждане, которые заказывали паспорта за ними просто не явились, сообщили в миграционной службе.

Как пояснила ведущий специалист Государственной миграционной службы Екатерина Бородина, после изготовления паспорт хранится в службе один год, а после подлежит уничтожению.

«Паспорта сложены в алфавитном порядке, на выдачу уходит 3-5 минут, потому что выдача происходит через верификацию, человек опять должен оставить свои отпечатки пальцев», – рассказала начальник отдела №2 ГУ ГМС Украины в Донецкой области Виктория Сечкина.

Сотрудники миграционной службы надеются, что мариупольцы все же явятся за своими паспортами, ведь несмотря на то, что они уже пролежали год, срок их действия заканчивается через 9 лет.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, загранпаспорт, уничтожение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх