Что происходит? В Мариуполе уничтожат тысячи новых загранпаспортов жителей

22.08.2018 10:30

Через несколько недель в Мариуполе начнется подготовка новых загранпаспортов к уничтожению. Причина банальна – граждане, которые заказывали паспорта за ними просто не явились, сообщили в миграционной службе.

Как пояснила ведущий специалист Государственной миграционной службы Екатерина Бородина, после изготовления паспорт хранится в службе один год, а после подлежит уничтожению.

«Паспорта сложены в алфавитном порядке, на выдачу уходит 3-5 минут, потому что выдача происходит через верификацию, человек опять должен оставить свои отпечатки пальцев», – рассказала начальник отдела №2 ГУ ГМС Украины в Донецкой области Виктория Сечкина.

Сотрудники миграционной службы надеются, что мариупольцы все же явятся за своими паспортами, ведь несмотря на то, что они уже пролежали год, срок их действия заканчивается через 9 лет.

Источник: https://zi.dn.ua