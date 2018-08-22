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В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"

22.08.2018 12:02
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В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"
Выборы главарей "ДНР/ЛНР" обязательно состоятся в случае, если Украина не продлит закон об особом статусе ОРДЛО. Такое мнение высказал российский политтехнолог, активно поддерживающий российскую оккупацию Донбасса, Алексей Чеснаков, - сообщает ТАСС.
"Судя по настрою политических лидеров в Донецке и Луганске, с кем мне довелось лично пообщаться по данному вопросу, окончательно решение о проведении выборов будет приниматься ими с учетом ряда факторов, в первую очередь международной обстановки, прогресса в реализации Минских соглашений и, конечно, продления Украиной действия закона об особом статусе", - заявил он.
"Если этот закон своевременно и в полном объеме не будет продлен Верховной Радой и президентом Украины, то Минские соглашения следует считать сорванными по их вине. Я уверен, что в таком случае выборы в республиках Донбасса состоятся в этом году", - прогнозирует политтехнолог.
Чеснаков подтвердил, что фейковые выборы на фоне Минских договоренностей рассматриваются как "ненужные раздражители". "Несомненно одно — такие выборы сегодня могут стать ненужным раздражителем для процесса мирного урегулирования", - сказал политтехнолог.
Как сообщалось ранее, с подачи Кремля ряд "общественных деятелей" "ДНР/ЛНР" синхронно выступили с предложением продлить полномочия нынешних главарей террористических республик и не проводить выборы. 
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Россия, Донбасс, выборы, шантаж, ДНР, ЛНР
 
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