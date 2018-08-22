Последние новости раздела
- Нагнетается обстановка: боевики ОРДО срочно усиливают свои позиции12:15
- В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"12:02
- «Он нам не друг, но мы его внесли в списки по обмену»: в «ДНР» объяснили позицию по Рубану11:49
- Путин готовит новое вторжение в Украину: эксперт назвал дату11:35
- Под Мариуполем стадо коров подорвалось на минном поле11:02
- "Донецк разграблен и выпотрошен..." - дончане рассказали, какие ужасы происходят в городе10:46
- Что происходит? В Мариуполе уничтожат тысячи новых загранпаспортов жителей 10:30
- Война на Донбассе: боевики стреляли из БМП и минометов, есть раненые09:57
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ очереди09:42
- В лучших традициях СССР: курсантов военного училища в «ДНР» вывезли на прополку09:20
В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"
22.08.2018 12:02
Выборы главарей "ДНР/ЛНР" обязательно состоятся в случае, если Украина не продлит закон об особом статусе ОРДЛО. Такое мнение высказал российский политтехнолог, активно поддерживающий российскую оккупацию Донбасса, Алексей Чеснаков, - сообщает ТАСС.
"Судя по настрою политических лидеров в Донецке и Луганске, с кем мне довелось лично пообщаться по данному вопросу, окончательно решение о проведении выборов будет приниматься ими с учетом ряда факторов, в первую очередь международной обстановки, прогресса в реализации Минских соглашений и, конечно, продления Украиной действия закона об особом статусе", - заявил он.
"Если этот закон своевременно и в полном объеме не будет продлен Верховной Радой и президентом Украины, то Минские соглашения следует считать сорванными по их вине. Я уверен, что в таком случае выборы в республиках Донбасса состоятся в этом году", - прогнозирует политтехнолог.
Чеснаков подтвердил, что фейковые выборы на фоне Минских договоренностей рассматриваются как "ненужные раздражители". "Несомненно одно — такие выборы сегодня могут стать ненужным раздражителем для процесса мирного урегулирования", - сказал политтехнолог.
Как сообщалось ранее, с подачи Кремля ряд "общественных деятелей" "ДНР/ЛНР" синхронно выступили с предложением продлить полномочия нынешних главарей террористических республик и не проводить выборы.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Россия, Донбасс, выборы, шантаж, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- Версия Эль-Мюрида: Кремль на Донбассе уже ничего не решает
- Террористы "ДНР" готовятся к "выборам"
- В "ДНР" наблюдателей за выборами готовят россияне, - ИС
- Россияне из "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в Госдуму на территории России
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- Нагнетается обстановка: боевики ОРДО срочно усиливают свои позиции12:15
- В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"12:02
- «Он нам не друг, но мы его внесли в списки по обмену»: в «ДНР» объяснили позицию по Рубану11:49
- Путин готовит новое вторжение в Украину: эксперт назвал дату11:35
- Под Мариуполем стадо коров подорвалось на минном поле11:02
- "Донецк разграблен и выпотрошен..." - дончане рассказали, какие ужасы происходят в городе10:46
- Что происходит? В Мариуполе уничтожат тысячи новых загранпаспортов жителей 10:30
- Война на Донбассе: боевики стреляли из БМП и минометов, есть раненые09:57
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ очереди09:42
- В лучших традициях СССР: курсантов военного училища в «ДНР» вывезли на прополку09:20
- Нагнетается обстановка: боевики ОРДО срочно усиливают свои позиции12:15
- В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"12:02
- «Он нам не друг, но мы его внесли в списки по обмену»: в «ДНР» объяснили позицию по Рубану11:49
- Путин готовит новое вторжение в Украину: эксперт назвал дату11:35
- В Кремле жестко отреагировали на санкции США11:17
- Под Мариуполем стадо коров подорвалось на минном поле11:02
- "Донецк разграблен и выпотрошен..." - дончане рассказали, какие ужасы происходят в городе10:46
- Что происходит? В Мариуполе уничтожат тысячи новых загранпаспортов жителей 10:30
- В России настоящая паника: бизнес массово выводит валюту и готовится уезжать из страны10:16
- Война на Донбассе: боевики стреляли из БМП и минометов, есть раненые09:57
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге