Война на Донбассе: боевики стреляли из БМП и минометов, есть раненые

22.08.2018 09:57

За прошедшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ОС - 2 украинских военных получили ранения. В течение текущих суток оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Об этом говорится в отчете пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 22 августа, передает УП.

"Российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - и из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120 мм", - подчеркнули в штабе.

"Обстрелы осуществлялись по защитниках населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск возле Железного и Гнутового, а из минометов калибра 82 мм - защитников Авдеевки и Чермалыка", - говорится в отчете.

"В течение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям ОС в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное.Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено, 1 раненый.

Источник: https://from-ua.com