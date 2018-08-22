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Война на Донбассе: боевики стреляли из БМП и минометов, есть раненые
За прошедшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ОС - 2 украинских военных получили ранения. В течение текущих суток оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Об этом говорится в отчете пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 22 августа, передает УП.
"Российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - и из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120 мм", - подчеркнули в штабе.
"Обстрелы осуществлялись по защитниках населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.
Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск возле Железного и Гнутового, а из минометов калибра 82 мм - защитников Авдеевки и Чермалыка", - говорится в отчете.
"В течение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям ОС в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное.Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - подчеркнули в пресс-центре.
По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено, 1 раненый.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, боевики, минометы
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