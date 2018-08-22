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Архив - Донецкая область

«ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой

22.08.2018 16:00
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«ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой

Боевик «ДНР» с позывным «Фермер» заявил, что ВСУ пытаются «захватить» оккупированную Горловку, чтобы «забрать» предприятия.

Также, оккупант отметил, что Горловка является важным узлом дорог, которые украинские военные хотят взять под контроль. По словам боевика, чтобы предотвратить «захват» оккупанты усиливают блиндажи, сооружают защитные конструкции для «обороны» города.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, боевик, ДНР, ВСУ
 
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