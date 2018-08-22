Главная / Новости / Донецкая область / «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой
Последние новости раздела
- Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей15:45
- В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе14:30
- В Мариуполе дорожает основной продукт13:00
- Адский огонь: путинские наемники активизировались на Донбассе12:45
- Что происходит? Захарченко устроил облаву, задержаны более 100 человек12:30
- Нагнетается обстановка: боевики ОРДО срочно усиливают свои позиции12:15
- В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"12:02
- «Он нам не друг, но мы его внесли в списки по обмену»: в «ДНР» объяснили позицию по Рубану11:49
- Путин готовит новое вторжение в Украину: эксперт назвал дату11:35
- Под Мариуполем стадо коров подорвалось на минном поле11:02
«ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой
22.08.2018 16:00
Боевик «ДНР» с позывным «Фермер» заявил, что ВСУ пытаются «захватить» оккупированную Горловку, чтобы «забрать» предприятия.
Также, оккупант отметил, что Горловка является важным узлом дорог, которые украинские военные хотят взять под контроль. По словам боевика, чтобы предотвратить «захват» оккупанты усиливают блиндажи, сооружают защитные конструкции для «обороны» города.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, боевик, ДНР, ВСУ
Читайте также:
- "Военные сборы" под Торезом: боевики в пылу патриотизма угрожали киевской "хунте", грозили лопатами и оружием (ВИДЕО)
- На Харьковщине задержали боевика "ДНР", который собирал сведения о добробатах
- В Горловке обиженный боевик метнул в женщину гранату
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Максут»
- Позорный прокол пропагандистов ДНР
- Боевик далеко не проник: повязали
- «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой16:00
- Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей15:45
- В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе14:30
- В Мариуполе дорожает основной продукт13:00
- Адский огонь: путинские наемники активизировались на Донбассе12:45
- Что происходит? Захарченко устроил облаву, задержаны более 100 человек12:30
- Нагнетается обстановка: боевики ОРДО срочно усиливают свои позиции12:15
- В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"12:02
- «Он нам не друг, но мы его внесли в списки по обмену»: в «ДНР» объяснили позицию по Рубану11:49
- Путин готовит новое вторжение в Украину: эксперт назвал дату11:35
- «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой16:00
- Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей15:45
- Украинцы устроили охоту за долларом, такого еще не было: что дальше15:20
- Гройсман не исключил дефолт в Украине15:06
- Крепитесь, надвигается ценовой геноцид: украинцев ждет волна подорожания продуктов14:45
- В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе14:30
- Нет счетчика - не будет и субсидии: в Украине приняли важное решение14:13
- США готовы снять санкции с России, если выполнят условия13:55
- Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)13:38
- Била по лицу и почкам: в Киеве неадекватная пенсионерка расправилась с ребенком13:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге