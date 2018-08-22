- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса18:50
- "Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой17:15
- Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов17:00
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой16:00
- Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей15:45
- В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе14:30
- В Мариуполе дорожает основной продукт13:00
- Адский огонь: путинские наемники активизировались на Донбассе12:45
- Что происходит? Захарченко устроил облаву, задержаны более 100 человек12:30
Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса
Жители "ДНР" возмущены поздравлением главаря боевиков Александра Захарченко с Днем шахтера, которое российский ставленник растиражировал на бигбордах оккупированной части Донбасса.
Пользователи соцсетей пишут, что города "ДНР" заполонили рекламные щиты с фотографией Захарченко, поздравляющего шахтеров с грядущим праздником, который традиционно для Украины отмечается в последнее воскресенье августа. Люди возмущены циничным заявлением главаря "ДНР", под руководством которого шахты Донбасса систематически закрываются и затапливаются, а сама отрасль быстро деградирует. "С днем шахтера! Половина шахт в ДыНыРы закрыта. В Горловке все шахты попилили и сдали на металл. Зарплата у проходчика - 9 тыс. рос. руб. С днем шахтера бл**ть!" - отметил опубликовавший снимок Захарченко пользователь.
При этом жители оккупированной части Донбасса подтверждают, что значительная часть шахт давно затоплена, а работники сокращены.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, Захарченко, ОРДО, ООС
- Захарченко вызвал своих "министров" из отпусков на срочное совещание
- "Под Вову Х. " - в соцсетях высмеяли новогодние "старания" принаряженного главаря "ДНР". ВИДЕО
- Чем Захарченко отвлекает от нищеты жителей ОРДО
- Внутренние войны "донбасских республик": падение "Трои" и дамоклов меч над Захарченко с Плотницким
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть
- Боевики предупреждают Захарченко - не наградят, перестанут воевать
- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса18:50
- Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"17:48
- "Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой17:15
- Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов17:00
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- Артиллерия ВСУ разгромила "ЛНР" под Желобком: подбита бронетехника, взорван танк и четыре БМП боевиков 16:15
- «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой16:00
- Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей15:45
- В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе14:30
- В Мариуполе дорожает основной продукт13:00
- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса18:50
- Каким будет курс гривны через пару недель: озвучен неутешительный прогноз18:35
- В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль18:15
- В Украине заработал публичный реестр получателей субсидий18:00
- Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"17:48
- "Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой17:15
- Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов17:00
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- Украинцы могут стать первой нацией, которая полностью исчезнет, - СМИ16:30
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге