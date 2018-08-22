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Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса

22.08.2018 18:50
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Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса

Жители "ДНР" возмущены поздравлением главаря боевиков Александра Захарченко с Днем шахтера, которое российский ставленник растиражировал на бигбордах оккупированной части Донбасса.

Пользователи соцсетей пишут, что города "ДНР" заполонили рекламные щиты с фотографией Захарченко, поздравляющего шахтеров с грядущим праздником, который традиционно для Украины отмечается в последнее воскресенье августа. Люди возмущены циничным заявлением главаря "ДНР", под руководством которого шахты Донбасса систематически закрываются и затапливаются, а сама отрасль быстро деградирует. "С днем шахтера! Половина шахт в ДыНыРы закрыта. В Горловке все шахты попилили и сдали на металл. Зарплата у проходчика - 9 тыс. рос. руб. С днем шахтера бл**ть!" - отметил опубликовавший снимок Захарченко пользователь.

При этом жители оккупированной части Донбасса подтверждают, что значительная часть шахт давно затоплена, а работники сокращены.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, Захарченко, ОРДО, ООС
 
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