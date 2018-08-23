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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» «цраствуют», решая, кому можно въезжать в населенный пункт

23.08.2018 10:27
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Боевики «ДНР» «цраствуют», решая, кому можно въезжать в населенный пункт

Командиры боевиков «ДНР» почувствовали себя «цартками» и решают, кому можно въезжать в населенный пункт, а кому нельзя. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Три члена вооруженных формирований на блокпосте, расположенном на въезде в н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Мариуполя), отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту. Один из них, который представился «командиром», сказал, что только жители и другие лица с разрешением могут въезжать в населенный пункт».
Также, «член вооруженных формирований на блокпосте, размещенном возле н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), потребовал провести осмотр автомобилей СММ, быстро открыв двери обоих автомобилей, и осуществил проверку прежде, чем разрешил патрулю Миссии проехать».
Кроме того, «четыре члена вооруженных формирований на блокпосте, расположенном в н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), вновь отказали патрулю Миссии в проезде к н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) и н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя), ссылаясь на «проведение комплекса мероприятий в этом районе»».



Теги: Донбасс, населенный пункт, ДНР, боевики
 
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