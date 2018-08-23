Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" угрожают провести новый "референдум"

23.08.2018 12:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ДНР" угрожают провести новый "референдум"

Так называемый "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин заявил о возможности не только проведения "выборов" лидеров "ЛНР" и "ДНР", но и нового "референдума". Об этом сообщает 112 с ссылкой на ТАСС.
В частности, он связывает проведение "референдума" с возможным отказом Киева продлевать закон об особом статусе ОРДЛО.
"В Украине намекают, что закон этот в октябре может быть не продлен и прекратит свое существование. Это будет означать отказ Киева от минских соглашений, а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения, возобновить торговые связи и прочее. То есть, станет окончательно ясно, что никакой интеграции не будет и нужно как можно скорее достраивать нашу "независимость" и укреплять "суверенную государственность", - сказал он.
Пушилин заявил, что в таком случае будет решаться вопрос о проведении "выборов" глав самопровозглашенных "республик", а также в "муниципалитет".
"Тогда нужно будет провести "выборы" главы и "Народного совета". И не только. Нужно будет провести и "муниципальные выборы". Они до сих пор откладывались, поскольку подпадали под минские соглашения. Но если Киев из этих соглашений выйдет, то проведем их сами", - считает Пушилин.
"Также потребуется "всенародный референдум" с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: "Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством?", - уверен он.



Теги: Донбасс, референдум, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх