Боевики "ДНР" угрожают провести новый "референдум"

23.08.2018 12:06

Так называемый "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин заявил о возможности не только проведения "выборов" лидеров "ЛНР" и "ДНР", но и нового "референдума". Об этом сообщает 112 с ссылкой на ТАСС.

В частности, он связывает проведение "референдума" с возможным отказом Киева продлевать закон об особом статусе ОРДЛО.

"В Украине намекают, что закон этот в октябре может быть не продлен и прекратит свое существование. Это будет означать отказ Киева от минских соглашений, а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения, возобновить торговые связи и прочее. То есть, станет окончательно ясно, что никакой интеграции не будет и нужно как можно скорее достраивать нашу "независимость" и укреплять "суверенную государственность", - сказал он.

Пушилин заявил, что в таком случае будет решаться вопрос о проведении "выборов" глав самопровозглашенных "республик", а также в "муниципалитет".

"Тогда нужно будет провести "выборы" главы и "Народного совета". И не только. Нужно будет провести и "муниципальные выборы". Они до сих пор откладывались, поскольку подпадали под минские соглашения. Но если Киев из этих соглашений выйдет, то проведем их сами", - считает Пушилин.

"Также потребуется "всенародный референдум" с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: "Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством?", - уверен он.