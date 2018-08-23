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Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам время от времени для «снятия напряженности» запускают в «СМИ» и пабликах информацию о «скором присоединении к РФ». Однако, жители временно оккупированных территорий возмущены и не верят ни единому слову пропагандистов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Так, в пропагандистских целях подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам «СМИ» и паблики распространяют высказывания председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, который сказал, что «Россия может признать провозглашенные республики Донбасса, как это было и с решением парламента Республики Крым, накануне ее принятия в состав РФ». Самое главное, что «заявление» было сделано в ток-шоу «60 минут».
Вероятно, пропагандисты наивно посчитали, что жители временно оккупированных территорий готовы на любые жертвы только бы слышать, что «их присоединят к РФ». У людей такие высказывания вызывают только возмущение и раздражение. Люди прекрасно понимают, что их пытаются использовать.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий Донетчины в соцсетях:
«Громкий заголовок и статья ни о чем. Они на ток-шоу уже 4 года так заявляют»,
«Очередной разводняк. Вот только в России никак не поймут, что на Донбассе отнюдь «не доверчивые лохи» живут»,
«А.Б.С адна бабка сказала!!!!!!!!!!!!!!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР
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