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Архив - Донецкая область

Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ

23.08.2018 07:44
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Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ

Главарь "ДНР" Александр Захарченко за сутки ликвидировал батальон, в котором до недавнего времени орудовал российский писатель-террорист Захар Прилепин. Об уничтожении группировки "ДНР" сообщила ЛентаUA.net со ссылкой на сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген" .

Скандал случился в среду, 22 августа. Утром батальону, дислоцирующемуся в оккупированном Докучаевске, приказали в экстренном порядке разоружиться. Террористы взбунтовались и спрятали оружие. Захарченко на террористов "ДНР" обиделся и послал в Докучаевск карательную группировку, которая схватила 3 руководителей батальона Прилепина. Арестовать его главаря не получилось - тот успел бежать в Россию. На этом история не закончилась. Позже к карательной группировке прибыло подкрепление, и "казарма" батальона в гостинице "Прага" была окружена. Террористов схватили, а оружие и боеприпасы изъяли в принудительном порядке. Всего Захарченко вывез оттуда аж 8 КамАЗов. "Подразделение ликвидировано", - констатировал "Донецкий Абориген". Примечательно, что Захарченко расправился с прилепинским батальоном по приказу Москвы. Кремль дал указание ликвидировать на Донбассе все "частные армии", неподконтрольные единому центру. Террористы происходящие воспринимают как очередное предательство Москвы. В рядах боевиков царят упаднические настроения, что Кремль "сливает" Донбасс, готовясь передать его под контроль Киева.



Теги: Донбасс, батальон, Захарченко
 
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