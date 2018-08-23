Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Дончане, скоро мы будем вместе. Донбасс - это Украина", - жители Донецка получили патриотичные агитки

23.08.2018 14:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Дончане, скоро мы будем вместе. Донбасс - это Украина", - жители Донецка получили патриотичные агитки

Жители сразу нескольких районов временно оккупированного Донецка нашли в почтовых ящик патриотичные агитки ко Дню Государственного флага Украины В социальной сети Facebook пользователь Alex Afonin опубликовал пост об украинских листовках, которые получили жители ОРДЛО ко Дню Государственного флага Украины.
"Утренний подарок из оккупированного Донбасса! Именно сегодня, в День флага Украины, многие жители сразу нескольких районов Донецка были приятно удивлены такими агитками, которые нашли (или еще найдут) у себя в почтовых ящиках", - пишет он.
Отмечается, что многие люди, ждущие освобождения от оккупации РФ, очень обрадовались. "Но есть и такие, что сразу стали вызывать "МГБ" (их адреса уже известны). Фото скинул мне в знак благодарности Патриотам Украины. Слава Украине! Победа за нами!" - указано в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, агитация, патриотизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх