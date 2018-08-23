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"Дончане, скоро мы будем вместе. Донбасс - это Украина", - жители Донецка получили патриотичные агитки
Жители сразу нескольких районов временно оккупированного Донецка нашли в почтовых ящик патриотичные агитки ко Дню Государственного флага Украины В социальной сети Facebook пользователь Alex Afonin опубликовал пост об украинских листовках, которые получили жители ОРДЛО ко Дню Государственного флага Украины.
"Утренний подарок из оккупированного Донбасса! Именно сегодня, в День флага Украины, многие жители сразу нескольких районов Донецка были приятно удивлены такими агитками, которые нашли (или еще найдут) у себя в почтовых ящиках", - пишет он.
Отмечается, что многие люди, ждущие освобождения от оккупации РФ, очень обрадовались. "Но есть и такие, что сразу стали вызывать "МГБ" (их адреса уже известны). Фото скинул мне в знак благодарности Патриотам Украины. Слава Украине! Победа за нами!" - указано в сообщении.
Теги: Донецк, Донбасс, агитация, патриотизм
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