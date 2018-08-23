Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»

23.08.2018 08:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отправил в отставку директора «государственного предприятия «Ритуал». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Главарь «ДНР» Александр Захарченко своим «распоряжением» освободил от «занимаемой должности» генерального директора «ГП «РИТУАЛ» Конмтантина Мишко. Как известно, ритуальный бизнес является одним из самых «прибыльных» на временно оккупированных территориях. С чем связана «отставка», в «распоряжении» не поясняется.



Теги: Донбасс, похоронное бюро, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх