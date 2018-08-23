Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»

23.08.2018 08:11

Главарь «ДНР» Александр Захарченко отправил в отставку директора «государственного предприятия «Ритуал». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко своим «распоряжением» освободил от «занимаемой должности» генерального директора «ГП «РИТУАЛ» Конмтантина Мишко. Как известно, ритуальный бизнес является одним из самых «прибыльных» на временно оккупированных территориях. С чем связана «отставка», в «распоряжении» не поясняется.