Можно ли получить новую справку ВПЛ, если старую отменили

23.08.2018 14:08

Отказ выдать справку переселенца после предыдущей ее отмены (независимо от причин) является противоправным действием.

Об этом сообщается на страничке организации «Донбасс SOS» в ФБ.

Юристы организации посетили один из УТСЗН — и оказалось, что сотрудники этой структуры неверно трактуют нормы законодательства. Они не выдают новые справки после отмены предыдущих.

«Мы вынуждены были просить вмешаться Министерство социальной политики Украины — и благодаря их оперативной реакции была выдана справка

Хотим подчеркнуть, что никаких законодательных оснований отказа в “повторной” выдаче справки НЕТ. Ни один нормативный акт не содержит подобной нормы», — сказано в сообщении.

Справка переселенца подтверждает факт перемещения граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства, которое находятся на территории Украины на законных основаниях, имеет право на постоянное проживание в Украине, и которых заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

В свою очередь отмечаем, что статья 12 Закона Украины “Об обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных лиц”, предусматривает только такие основания отмены справки как:

1) подача заявления об отказе от справки;

2) совершение преступления (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

— посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

— террористический акт;

— вовлечение в совершение террористического акта;

— публичные призывы к совершению террористического акта;

— создание террористической группы или террористической организации;

— содействие совершению террористического акта;

— финансирование терроризма;

— осуществление геноцида, преступления против человечности или военное преступление);

3) возращение к покинутому месту постоянного проживания;

4) выезд на ПМЖ за границу

5) подача заведомо недостоверных сведений.