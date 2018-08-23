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Архив - Донецкая область

Можно ли получить новую справку ВПЛ, если старую отменили

23.08.2018 14:08
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Можно ли получить новую справку ВПЛ, если старую отменили

Отказ выдать справку переселенца после предыдущей ее отмены (независимо от причин) является противоправным действием.
Об этом сообщается на страничке организации «Донбасс SOS» в ФБ.
Юристы организации посетили один из УТСЗН — и оказалось, что сотрудники этой структуры неверно трактуют нормы законодательства. Они не выдают новые справки после отмены предыдущих.
«Мы вынуждены были просить вмешаться Министерство социальной политики Украины — и благодаря их оперативной реакции была выдана справка
Хотим подчеркнуть, что никаких законодательных оснований отказа в “повторной” выдаче справки НЕТ. Ни один нормативный акт не содержит подобной нормы», — сказано в сообщении.
Справка переселенца подтверждает факт перемещения граждан Украины, иностранцев или лиц без гражданства, которое находятся на территории Украины на законных основаниях, имеет право на постоянное проживание в Украине, и которых заставили оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
В свою очередь отмечаем, что статья 12 Закона Украины “Об обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных лиц”, предусматривает только такие основания отмены справки как:
1) подача заявления об отказе от справки;
2) совершение преступления (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
— посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
— террористический акт;
— вовлечение в совершение террористического акта;
— публичные призывы к совершению террористического акта;
— создание террористической группы или террористической организации;
— содействие совершению террористического акта;
— финансирование терроризма;
— осуществление геноцида, преступления против человечности или военное преступление);
3) возращение к покинутому месту постоянного проживания;
4) выезд на ПМЖ за границу
5) подача заведомо недостоверных сведений.



Теги: Донбасс, справка, ВПЛ
 
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