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«Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи

23.08.2018 19:14
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«Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи

В День Государственного Флага Украины и накануне Дня независимости Украины на оккупированном Донбассе патриоты провели акцию.
В частности, на фото видно, как у знаков на въезде в оккупированные города вывесили сине-желтые флаги.
«Наши люди везде или День независимости Украины на оккупированном Донбассе. Накануне Дня Независимости и Дня украинского флага в разных городах так называемой «ДНР» появились патриотические надписи и сине-желтые флаги», — написала в ФБ журналистка Марьяна Пьецух.
Источник Луганский радар



Теги: Украина, Донбасс, оккупация, патриоты
 
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