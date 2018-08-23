«Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи

23.08.2018 19:14

В День Государственного Флага Украины и накануне Дня независимости Украины на оккупированном Донбассе патриоты провели акцию.

В частности, на фото видно, как у знаков на въезде в оккупированные города вывесили сине-желтые флаги.

«Наши люди везде или День независимости Украины на оккупированном Донбассе. Накануне Дня Независимости и Дня украинского флага в разных городах так называемой «ДНР» появились патриотические надписи и сине-желтые флаги», — написала в ФБ журналистка Марьяна Пьецух.

Источник Луганский радар