После ранения умер российский наемник с позывным «Донской»

23.08.2018 16:19

После ранения в районе Ясиноватой умер российский наемник из Ставропольского края с позывным «Донской».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированной территории Донецкой области в районе Ясиноватой был ранен, а затем умер от последствий ранения наемник из Ставропольского края

Перемышлев Владимир Александрович с позывным «Донской». О Перемышлеве известно, что он родился в Ставропольском крае 8 сентября 1987 года. 21 июня 2018 года он был ранен снайпером в районе временно оккупированной Ясиноватой. Он умер в больнице от последствий ранения.