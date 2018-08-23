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Архив - Донецкая область

После ранения умер российский наемник с позывным «Донской»

23.08.2018 16:19
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После ранения умер российский наемник с позывным «Донской»

После ранения в районе Ясиноватой умер российский наемник из Ставропольского края с позывным «Донской».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированной территории Донецкой области в районе Ясиноватой был ранен, а затем умер от последствий ранения наемник из Ставропольского края

Перемышлев Владимир Александрович с позывным «Донской». О Перемышлеве известно, что он родился в Ставропольском крае 8 сентября 1987 года. 21 июня 2018 года он был ранен снайпером в районе временно оккупированной Ясиноватой. Он умер в больнице от последствий ранения.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Ясиноватая, ранение, наемник, умерший
 
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