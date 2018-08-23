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"Пуля снайпера оборвала жизнь бойца ВСУ родом из Крыма", - Сеть оплакивает гибель Георгия Ольховского на Донбассе

23.08.2018 15:00
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"Пуля снайпера оборвала жизнь бойца ВСУ родом из Крыма", - Сеть оплакивает гибель Георгия Ольховского на Донбассе

В Сети была опубликована фотография погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады из отдельного 15-го горно-штурмового батальона Георгия Ольховского.

Пресс-служба "Закарпатского легиона" опубликовала фотографию командира первой роты 15-го батальона Георгия Ольховского, который погиб на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"С превеликой болью и сожалением сообщаем, что не стало Георгия Ольховского, нашего собрата, настоящего воина и командира. Улыбающийся, искренний, ответственный", - указано в сообщении. Известно, что 29-летний Георгий Ольховский был бойцом 128-й бригады и служил в отдельном горно-штурмовом батальоне.

"Пуля снайпера оборвала его жизнь, но не оборвет память о нем. О защитнике Украины, о защитнике Государственного флага, о человеке, который вышел из Крыма и хотел туда вернуться", – отметили в пресс-службе.

Согласно информации Закарпатской ОГА, военный был родом из Симферополя, но жил в Луцке с женой и сыном. Также о погибшем бойце пишет группа "Повернись живим".



Теги: Донбасс, Крым, гибель, снайпер, потеря, батальон, ВСУ, боец, соцсети
 
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