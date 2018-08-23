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В «ДНР» хотят засыпать терриконы мусором – чтобы не горели
На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области экологи предложили засыпать терриконы строительным мусором для предотвращения возможного возгорания. Об этом заявил «заместитель председателя госкомитета по экологической политике ДНР» Алексей Бондаренко, передают местные интернет-ресурсы.
«Мы предлагаем использовать строительный мусор для рекультивации терриконов. Это позволит очистить земли от мусора и, при соблюдении технологии, рекультивировать отвалы. За счет этих стройматериалов будет создан изолирующий слой, который не позволит проникать атмосферным водам вглубь породного отвала и приводить к последствиям, опасным для здоровья граждан», – уверен Бондаренко.
Как он утверждает, под воздействием ветра с непокрытого растительностью отвала в воздух сдуваются тонны частиц земли, породы и соли. Впоследствии они рассеиваются и оседают на близлежащей территории. Под действием осадков соли и тяжелые металлы могут попадать в грунтовые воды, что в свою очередь может негативно сказаться на экологической ситуации и здоровье населения.
Также Бондаренко сообщил, что в «ДНР» из 586 терриконов 58 являются горящими. «Нашими специалистами был подготовлен каталог породных отвалов ДНР. Он уже визуализирован и выглядит, как интерактивная карта. Из 586 расположенных на территории республики терриконов 58 являются горящими», – заявил он.
Как уверяют в «ДНР», такой каталог позволит «властям» получать текущую информацию о породных отвалах в каждом отдельно взятом населенном пункте.
Местные жители в соцсетях посмеялись над опубликованной информацией и квалификацией экологов:
«Gudvin Green»: «А о подземных пожарах экологи слышали когда-нибудь? А вот если посыпать терриконы порошком, то любое возгорание будет затушено автоматически...»;
Константин: «Идиотизм полный! Высаживайте деревья, укрепляйте грунт»;
«Юрский Период»: «Найден способ бесплатной утилизации строительного мусора, я бы сказал».
Также люди комментируют «каталог породных отвалов», отмечая, что в «ДНР» работает масса копанок. «"Карту легализованных "копанок" – слабо?», – написал Юрий.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, мусор, террикон, ДНР
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