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Архив - Донецкая область

В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»

23.08.2018 08:07
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В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»

За последнюю неделю на оккупированной территории Донетчины резко подорожало мясо, что вызвало недовольство местных жителей.
Тelegram-канал «Донецкий Абориген» сообщает, что спустя всего несколько дней после обещания «министра по доходам и сборам ДНР» Александра Тимофеева «Ташкента» не повышать цены на продукты на «республику» обрушился «мясной кризис», пишет ДонПресс.
Всего за неделю стоимость мяса выросла на 20 — 30%: цена на филе курятины перевалила за 200 рублей, на 50 рублей подорожала свинина, достигнув 300 рублей за килограмм. «Донецкий Абориген» пишет: «Буквально на глазах в „республике“ начинает развиваться мясной кризис».
Жители ОРДО считают, что «кризис» устроили монополисты по производству и экспорту мяса — главарь «ДНР» Александр Захарченко и его соратник «Ташкент».



Теги: Донецк, Донбасс, кризис, мясо, Захарченко
 
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