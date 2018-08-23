В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей

23.08.2018 08:21

Во временно оккупированном Донецке, в супермаркетах и других магазинах, переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в супермаркетах и других торговых точках переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Ранее переписывали купюры достоинством от 5000 рублей. С чем это связано, никто не знает.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк. Что-то самая народная республика совсем приуныла. В Амсторе, если у тебя 1000р. купюра и выше, то кассир как бы так не сильно палясь, переписывает её серийный номер в специальный блокнотик. Жалкое зрелище, но всё только начинается. С любовью, ДНР»,

«Раньше ж только 5 000 переписывали»,

«Такими темпами скоро с пятисотками фотографировать у кассы начнут»,

«В анфас и профиль с паспортом в руках)))»,

«Только с дыровским. Если у тя украинский — априори шпигун!»,

«Будем ходить с мелочью...»,

«А зачем это делать? официальная версия это как-то озвучивает?»,

«В Парусе уже давно записывают) видать, по местным масштабам — жутко крутая купюра)».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.