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В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
Во временно оккупированном Донецке, в супермаркетах и других магазинах, переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в супермаркетах и других торговых точках переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Ранее переписывали купюры достоинством от 5000 рублей. С чем это связано, никто не знает.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк. Что-то самая народная республика совсем приуныла. В Амсторе, если у тебя 1000р. купюра и выше, то кассир как бы так не сильно палясь, переписывает её серийный номер в специальный блокнотик. Жалкое зрелище, но всё только начинается. С любовью, ДНР»,
«Раньше ж только 5 000 переписывали»,
«Такими темпами скоро с пятисотками фотографировать у кассы начнут»,
«В анфас и профиль с паспортом в руках)))»,
«Только с дыровским. Если у тя украинский — априори шпигун!»,
«Будем ходить с мелочью...»,
«А зачем это делать? официальная версия это как-то озвучивает?»,
«В Парусе уже давно записывают) видать, по местным масштабам — жутко крутая купюра)».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, рубль
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- В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»08:07
- В табачной монополии Донецка кризис08:01
- Захарченко начал паковать чемоданы: готовится к худшему07:52
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- Обстреляли жилой сектор в Зайцево21:31
- Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности 20:46
- Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию20:15
- В Луганске отдали приказ провести очередные "военные сборы"08:16
- Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»08:11
- В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»08:07
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