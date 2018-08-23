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В Минске «переговорщики» от «ЛДНР» бурно попьянствовали
23.08.2018 13:45
Представители ОРДЛО на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске окончание переговоров отметили шумной пьянкой в холле отеля President Hotel Minsk.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Юлия Божко,
«Представители так называемых республик „ДНР“ и „ЛНР“ так пышно празднуют окончание очередного заседания Трёхсторонней контактной группы. Веселью нет предела. Звенят бокалы. Смех. Выворачивает»,— пишет она.
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, ДНР, ЛНР
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