В Минске «переговорщики» от «ЛДНР» бурно попьянствовали

23.08.2018 13:45

Представители ОРДЛО на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске окончание переговоров отметили шумной пьянкой в холле отеля President Hotel Minsk.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Юлия Божко,

«Представители так называемых республик „ДНР“ и „ЛНР“ так пышно празднуют окончание очередного заседания Трёхсторонней контактной группы. Веселью нет предела. Звенят бокалы. Смех. Выворачивает»,— пишет она.