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В ОРДО рассказали, что привез в «республику» «гумконвой» РФ
23.08.2018 12:59
Сегодня на территорию ОРДО прибыл 80-й по счету «гуманитарный конвой МЧС России», который, пос ловам оккупантов, привез продуктовые наборы для детей, медикаменты и медицинское имущество.
В «МЧС ДНР» сообщают: «Сегодня 80-й по счету гуманитарный конвой доставил в Донецкую Народную Республику 266 тонн продуктовых наборов для детей до года и до трех лет, а также около 95 тонн медикаментов и медицинского имущества».
После разгрузки автомобилей состоится награждение сотрудников МЧС России «наградами и памятными сувенирами МЧС ДНР».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Российская Федерация, гумконвой, ОРДО
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