В ОРДО рассказали, что привез в «республику» «гумконвой» РФ

23.08.2018 12:59

Сегодня на территорию ОРДО прибыл 80-й по счету «гуманитарный конвой МЧС России», который, пос ловам оккупантов, привез продуктовые наборы для детей, медикаменты и медицинское имущество.

В «МЧС ДНР» сообщают: «Сегодня 80-й по счету гуманитарный конвой доставил в Донецкую Народную Республику 266 тонн продуктовых наборов для детей до года и до трех лет, а также около 95 тонн медикаментов и медицинского имущества».

После разгрузки автомобилей состоится награждение сотрудников МЧС России «наградами и памятными сувенирами МЧС ДНР».

Источник ДонПресс