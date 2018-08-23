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В табачной монополии Донецка кризис
С началом боевых действий на Донбассе мировые табачные бренды прекратили поставки сигарет на временно оккупированную часть территории Украины. Тем не менее, люди по ту сторону линии разграничения курить меньше не стали.
Кроме “местного” производителя, в киосках Донецка также можно найти и сигареты российского производства. В то же время, украинским и мировым табачным брендам запрещено торговать под угрозой международных санкций. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука по этому поводу заявил, что “Не существует законных путей поставок украинских табачных изделий на оккупированные территории. Только путем контрабанды или через территорию России, или через линию соприкосновения”.
Ещё с весны по “республикам” прокатилась новость о вероятном завершении поставок российских сигарет таких поставщиков как “Плей”, “Прима Дона”, “Сенатор”, а особенно – “Донтабак”. Причиной возможных проблем станет продажа производителя сигарет японской компании. Входящая в список мировых лидеров производства сигарет “Japan Tobacco” была намерена за 1.6 млрд. долларов приобрести “Донской табак”. Уже 31 июля 2018 года сделка была завершена.
При этом в Донецке продолжает работать «подпольная» табачная фабрика “Хамадей”. Но ее сигареты “Nobel”, “Pepel” существенно проигрывают российским – и по цене, и по качеству.
Тот же “Хамадей”, начиная с довоенного периода, контролировалась местным криминальным авторитетом “Мишей Косым”. Уже тогда говорили, что через нее велись поставки контрабандных сигарет в страны ЕС. Касательно сегодняшней ситуации, сигареты контрабандой везут уже в обратном направлении. Так, сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины 18 августа, около 21:00 в поле неподалеку линии разграничения, заметили только что брошенный автомобиль АЗЛК 2141 и двух неизвестных мужчин, которые бросились в направлении оккупированной территории Украины. Об этом заявили на официальной странице ООС в “фейсбук”. При осмотре данного автомобиля сотрудники ГФС Украины обнаружили 5 тысяч пачек табачных изделий и 1,5 тысячи литров жидкости с характерным запахом спирта.
Не секрет, что за время оккупации качество продукции в Донецке снизилось в разы. В том числе упало качество и табака. Теперь курильщики подконтрольных боевикам территорий могут рассчитывать разве что на контрафакт или же печально известные “Nobel”, “Pepel”.
Источник Ведомости Донбасса.
Теги: Донецк, Донбасс, кризис, табак
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