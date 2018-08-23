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Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 23 августа
23.08.2018 09:06
Информация от погранслужбы Украины
По состоянию на утро 23 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск — в сторону Бахмута 35 авто, в Горловку 50.
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.
Новотроицкое — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.
Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 20.
За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 53,7 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, очередь, линия разграничения, КПВВ
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