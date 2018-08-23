Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 23 августа

23.08.2018 09:06

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 23 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — в сторону Бахмута 35 авто, в Горловку 50.

Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.

Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 20.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 53,7 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств.

Источник Знамя индустрии.