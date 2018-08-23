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Захар Прилепин отрицает, что его батальон в Донецке разоружили
Российский писатель и советник главы группировки «ДНР» Захар Прилепин отрицает, что «разведывательно-штурмовой батальон №4», который также известен как «батальон Захара Прилепина» разоружили.
На своей странице в Facebook он написал, что «батальон стоит на передовой, причем на трех участках сразу», передают novosti.dn.ua.
«Расположение никто не окружал, БК не вывозили. Смысл вброса мне не понятен, но меня повеселили, спасибо», – подчеркнул Прилепин.
Россиянин Александр Жучковский, который координировал отправку «добровольцев из России и стран СНГ» на Донбасс, назвал «неверной» информацию о расформировании «батальона Прилепина».
«Батальон работает в прежнем режиме – базируется в донецкой гостинице "Прага" и по ротации несет дежурство под Докучаевском (в Стыле и Новой Ласпе)», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Жучковский подчеркнул, что «какие-то локальные разбирательства вокруг батальона были, но статус подразделения пока не меняется и люди никуда не переходят».
По его словам, разговоры об окончательном упразднении не входящих в «армейский корпус» подразделений ведутся не первый месяц, но «по сути ничего не меняется».
Жучковский утверждает, что при этом контроль за финансовыми и военными делами в «ДНР» со стороны России с начала лета «заметно усилился». По его словам, российские покровители устраивают «постоянные» проверки, комиссии, социологические замеры, показывающие «большое раздражение населения ситуацией в республике».
«Недовольство "старших товарищей" сильно бросается в глаза, но видимо пока это недовольство не столь критичное, чтобы менять главного куратора (как ожидалось в июне) и, соответственно, правящую верхушку ДНР», – считает Жучковский.
По информации источника издания DNR LIVE, вооруженное формирование «Пятнашка» переходит под управление «МВД ДНР». Подчеркивается, что бойцы «Пятнашки» больше не будут «служить на передовой». Изданию неизвестно, какими конкретно задачами будет заниматься формирование теперь.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, МВД, ДНР, батальон, Захар Прилепин
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