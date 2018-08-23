- Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»08:11
- В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»08:07
- В табачной монополии Донецка кризис08:01
- Захарченко начал паковать чемоданы: готовится к худшему07:52
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ07:44
- Боевики ОРДО договорились с Vodafone о ремонтных работах в Еленовке22:10
- Обстреляли жилой сектор в Зайцево21:31
- Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности 20:46
- Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию20:15
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе20:00
Захарченко начал паковать чемоданы: готовится к худшему
В ближайшем будущем на оккупированный Донбасс из Москвы прибудет делегация с проверкой. Главарь "ДНР" Александр Захарченко готовится к худшему. О прибытии на Донбасс "ревизоров" сообщил сепаратистский ресурс "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
По данным пропагандиста, Кремль начал подозревать, что главари протектората "ДНР" в своих отчетах лгут о реальной ситуации в ОРДЛО, приукрашивая действительность. Чтобы разобраться с ситуацией, на оккупированный Донбасс отправляется группа "экспертов". "Донецкий Абориген" уверяет, что интересует московских "ревизоров" "экономическая, политическая, правовая ситуация, социально - гуманитарная обстановка" в террористической "ДНР". Они, в частности, будут выявлять факты превышения своими ставленниками полномочий, коррупции, отжимов имущества и прочие злоупотребления, из-за которых местные жители уже на грани бунта. Полученная информация, уверяет сепаратист, ляжет непосредственно на стол "руководителю". Кто это, он не уточнил. Либо "куратор" Владислав Сурков, либо сам агрессор Владимир Путин.
Теги: Донбасс, чемодан, ДНР, Захарченко
- Захарченко заявил, что боевики "ДНР" не воюют с украинским народом
- Нет пенсий? Звоните!
- Выборы на Донбассе под дулами российских автоматов невозможны - Порошенко
- Громкий захват в "ДНР"
- В зоне АТО пропали без вести 498 человек - Геращенко
- У Захарченко в «ДНР» проводится своя выставка на «Донбасс Арене». ВИДЕО
- Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»08:11
- В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»08:07
- В табачной монополии Донецка кризис08:01
- Захарченко начал паковать чемоданы: готовится к худшему07:52
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ07:44
- Боевики ОРДО договорились с Vodafone о ремонтных работах в Еленовке22:10
- Обстреляли жилой сектор в Зайцево21:31
- Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности 20:46
- Оккупанты «ДНР» заявили о «полной» готовности к перемирию20:15
- Переговоры в Минске: согласовано новое перемирие на Донбассе20:00
- Главарь «ДНР» Захарченко уволил главного «похоронщика»08:11
- В «ДНР» Захарченко устроил «мясной кризис»08:07
- В табачной монополии Донецка кризис08:01
- Захарченко начал паковать чемоданы: готовится к худшему07:52
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ07:44
- Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"22:45
- Кремль готовится к бунту: в России силовикам создали броневики для массовых арестов противников Путина 22:25
- Боевики ОРДО договорились с Vodafone о ремонтных работах в Еленовке22:10
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Обстреляли жилой сектор в Зайцево21:31
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины
- Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники