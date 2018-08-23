Захарченко начал паковать чемоданы: готовится к худшему

23.08.2018 07:52

В ближайшем будущем на оккупированный Донбасс из Москвы прибудет делегация с проверкой. Главарь "ДНР" Александр Захарченко готовится к худшему. О прибытии на Донбасс "ревизоров" сообщил сепаратистский ресурс "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

По данным пропагандиста, Кремль начал подозревать, что главари протектората "ДНР" в своих отчетах лгут о реальной ситуации в ОРДЛО, приукрашивая действительность. Чтобы разобраться с ситуацией, на оккупированный Донбасс отправляется группа "экспертов". "Донецкий Абориген" уверяет, что интересует московских "ревизоров" "экономическая, политическая, правовая ситуация, социально - гуманитарная обстановка" в террористической "ДНР". Они, в частности, будут выявлять факты превышения своими ставленниками полномочий, коррупции, отжимов имущества и прочие злоупотребления, из-за которых местные жители уже на грани бунта. Полученная информация, уверяет сепаратист, ляжет непосредственно на стол "руководителю". Кто это, он не уточнил. Либо "куратор" Владислав Сурков, либо сам агрессор Владимир Путин.