Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"

24.08.2018 15:46

В Сети появились кадры мощного "ответа" украинских военных на провокационные действия российских наемников на оккупированном Донбассе.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц показал свежие кадры из ООС. На своей странице в Facebook он обнародовал два видео, которые демонстрируют, как беспилотники, зависшие над целью, сбрасывают взрывные устройства, передает "Диалог.UA". Кадры, сделанные на фронте под Авдеевкой, показывают, как украинские бойцы уничтожают блиндаж на КНП роты врага. Офицер отметил, что "сюрпризы" для террористов "прилетели" в ответ на их провокации.



Источник: www.dialog.ua