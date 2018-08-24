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Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери

24.08.2018 12:28
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Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери

ВСУ ценой потерь отбили атаку террористов.

Об этом сообщает пресс-цент Штаба ООС.

За прошедшие сутки, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках, однако оставалась полностью контролируемой ВСУ.

Боевики 42 раза открывал огонь по украинским позициям, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного Минского договоренностями.

Российские наемники вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Северное, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино.

"За прошедшие сутки "горячее" было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также предпринимал  штурмовые действия. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях",- указано в сообщении.

Также НВФ осуществляли обстрелы из 82 мм минометов позиции вблизи Луганского, Чермалыка и Лебединского.

За прошедшие сутки пятеро украинских защитников погибло, семеро военнослужащих Объединенных сил подверглись ранения.

В течение ночи оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. У Крымского ночью оккупанты вновь открыли огонь из 122 мм артиллерии, вблизи Павлополь применили 82 мм минометы.

По данным разведки, за минувшие сутки 12 боевиков уничтожено, еще 20 получили ранения.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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