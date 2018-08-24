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На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области наращивают число вооруженных боевиков «ДНР» на блокпостах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2018года, имеющемся в открытом доступе,
«Два вооруженных члена вооруженных формирований на блокпосте, размещенном возле н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя), вновь отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что это небезопасно для наблюдателей.
Шесть вооруженных членов вооруженных формирований на блокпосте, расположенном возле н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение в этом районе комплекса мер».
Два вооруженных члена вооруженных формирований на блокпосте, размещенном возле н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), вновь отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение операции в этом районе».
Член вооруженных формирований на блокпосте, размещенном возле н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что это небезопасно в виду «частых обстрелов в этом районе»».
Теги: Донбасс, боевик, блокпост, ДНР
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