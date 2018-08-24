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Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа
Информация от погранслужбы Украины
Пограничники сообщают о временном закрытии пункта пропуска Майорское по причине обстрелов.
«Напомним, вчера через регулярные обстрелы прекращено функционирование КПВВ "Майорское", где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По состоянию на утро 24 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск — закрыт.
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50.
Новотроицкое — в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 20.
Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 25.
За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 49,5 тысячи человек и 6,5 тысячи транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Марьинка»
Нет данных.
КПВВ «Новотроицкое»
8:05 На Еленовке в сторону Волновахи машин 30, пеших не много, на Донецк пусто практически.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Напомним, ранее пункт пропуска «Майорск» закрывали со стороны неподконтрольных территорий в связи с переносом.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ, очереди
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