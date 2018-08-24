Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа

24.08.2018 09:52

Информация от погранслужбы Украины

Пограничники сообщают о временном закрытии пункта пропуска Майорское по причине обстрелов.

«Напомним, вчера через регулярные обстрелы прекращено функционирование КПВВ "Майорское", где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По состоянию на утро 24 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — закрыт.

Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 20.

Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 25.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 49,5 тысячи человек и 6,5 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Марьинка»

Нет данных.

КПВВ «Новотроицкое»

8:05 На Еленовке в сторону Волновахи машин 30, пеших не много, на Донецк пусто практически.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Напомним, ранее пункт пропуска «Майорск» закрывали со стороны неподконтрольных территорий в связи с переносом.

Источник: https://zi.dn.ua