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Архив - Донецкая область

Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа

24.08.2018 09:52
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Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа

Информация от погранслужбы Украины 

Пограничники сообщают о временном закрытии пункта пропуска Майорское по причине обстрелов.

«Напомним, вчера через регулярные обстрелы прекращено функционирование КПВВ "Майорское", где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По состоянию на утро 24 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — закрыт.
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50. 
Новотроицкое — в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 20. 
Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 25.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 49,5 тысячи человек и 6,5 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Марьинка» 

Нет данных.

КПВВ «Новотроицкое» 

8:05 На Еленовке в сторону Волновахи машин 30, пеших не много, на Донецк пусто практически.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Напомним, ранее пункт пропуска «Майорск» закрывали со стороны неподконтрольных территорий в связи с переносом.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ, очереди
 
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