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В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса
Сегодня, 24 августа, пророссийские террористы в Луганской области открыли огонь по мирному населению.
Как передает replyua.net, сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области. «В Луганской области в результате обстрела погиб мужчина. Сегодня, с пяти часов утра боевики НВФ «ЛНР» в течение 15 минут били по с. Врубовка Папаснянского района. Вследствие прямого попадания снаряда в частный дом, от полученных телесных повреждений погиб 34-летний местный житель», - говорится в сообщении.
Также известно, что на месте происшествия проводит работу следственно-оперативная группа. Правоохранители Попаснянского отдела полиции ГУНП в Луганской области отмечают последствия обстрела.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 августа боевики непризнанной «ЛНР» устроили обстрел водолазно-спасательной станции по улице Шоссейной в Станице Луганской. Более того, в «Айдаре» рассказали подробности гибели четырех бойцов в бою на Бахмутской трассе.
Теги: Донбасс, Путин, День Независимости, обстрел
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