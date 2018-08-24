В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»

24.08.2018 14:15

Во временно оккупированном Енакиево и других городах Донецкой области накануне появились флаги Украины. Сегодня оккупационные «власти ДНР» устроили массовый поиск «шпионов». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных Енакиево и других городов выложили в сети фотографии флагов Украины на стелах с названиями городов и других видных местах.

Сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили массовый поиск «украинских шпионов». Вот что пишут жители временно оккупированных территориях в соцсетях:

«День флага на т1»,

«Енакиево из-за вчерашних фото с флагами — в городе шмон полным ходом».

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