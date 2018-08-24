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Архив - Донецкая область

В Горловке боевики «ДНР» устроили облаву на дорогах

24.08.2018 08:02
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В Горловке боевики «ДНР» устроили облаву на дорогах

Сегодня во временно оккупированной Горловке на всех дорогах вооруженные боевики «ДНР» устроили усиленную проверку. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Горловки сегодня были встревожены устроенной боевиками усиленной проверкой на дорогах. Якобы, у боевиков объявлен какой-то «план-перехват». Особое «внимание» уделяется молодым людям. Вот чтопишут горловчане в соцсетях:

«Кстати вы осторожно в Горловке, перехват орками на дорогах как в прошлом месяце»,

«Облавы на дорогах Горловки, шмонают так же и рейсовые автобусы, проверяют документы в основном у молодежи. Будте осторожны».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены



Теги: Донбасс, Горловка, облава, дорога, ДНР, боевики, ООС
 
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