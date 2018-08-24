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Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
24.08.2018 09:00
Вчера в оккупированном Донецке главарь «ДНР» Александр Захарченко по случаю предстоящего Дня шахтера наградил горняков, работающих на оставшихся в «республике» шахтах.
Главарь боевиков отметил: «От себя лично, от своей семьи и от всех жителей Республики поздравляю вас с праздником. Благодаря вам, вашему труду, мы строим государство, выплачиваем социальные пособия, в наших домах тепло. Спасибо за ваш тяжелый труд».
Также, в центре оккупированного города прошло «праздничное шествие», после которого на площади Ленина состоялся концерт.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, День шахтера, ДНР, Захарченко
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