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Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера

24.08.2018 09:00
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Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера

Вчера в оккупированном Донецке главарь «ДНР» Александр Захарченко по случаю предстоящего Дня шахтера наградил горняков, работающих на оставшихся в «республике» шахтах.

Главарь боевиков отметил: «От себя лично, от своей семьи и от всех жителей Республики поздравляю вас с праздником. Благодаря вам, вашему труду, мы строим государство, выплачиваем социальные пособия, в наших домах тепло. Спасибо за ваш тяжелый труд».

Также, в центре оккупированного города прошло «праздничное шествие», после которого на площади Ленина состоялся концерт.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, День шахтера, ДНР, Захарченко
 
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