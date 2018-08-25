"Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"

25.08.2018 07:56

На днях у Бахмутской трассы на Донбассе состоялся ожесточенный бой сил ООС с оккупантом. Враг спасался бегством, бросая "вещдоки" вторжения.

О последствиях боя с гибридной армией РФ сообщил на своей странице в Facebook 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар", передает "Диалог.UA".

О серьезном столкновении "Айдара" с врагом информация появилась в четверг, 23 августа. Россияне попытались прорвать линию обороны ООС, но нарвались на украинских защитников. В ходе продолжительного боя враг понес серьезнейшие потери и был вынужден бежать. При этом на месте столкновения он оставил множество доказательств нахождения российских войск и их вооружения на Донбассе. Все улики были тщательно сфотографированы и собраны.

Так, обнаружил "Айдар" советское вооружение с номерами принадлежности к армии РФ. Кроме того, были найдены амуниция и снаряжение производства РФ, причем создана она была совсем недавно.

Обнаружили там бойцы еще и чехлы для фляг с надписями "рядовой". Такого звания у ВСУ вообще не существует. Кроме того, айдаровцы показали скриншоты из видео, на котором оккупанты собирают погибших и раненых "ихтамнетов" после боя. Судя по ним, враг понес серьезнейшие потери.