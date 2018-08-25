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Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы
За минувшие сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).
"Противник 39 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. В результате боевых действий один наш защитник погиб, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке штаба ООС.
В штабе операции сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из минометов калибра 82 и 120 мм, а также из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное, Широкино.
"В районах населенных пунктов Крымское, Южное, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Лебединский оккупанты совершили 17 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии", – подчеркнули в пресс-центре штаба.
Кроме того, за прошедшие сутки во время обстрела населенного пункта Врубовка Луганской области погиб 35-летний местный житель, а также повреждены здания и инфраструктура.
С начала этих суток, 25 августа, боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Южного. Огневые провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия штаб ООС зафиксировал вблизи Марьинки и Новомихайловки.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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