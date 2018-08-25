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Чего боятся боевики “ДНР”
Боевики продолжают нести потери, а в сводках рубрика “груз-200” изо дня в день предлагает всё новые лица. За последние пару дней данную рубрику пополнили такие позывные: “Весна”, “Слай”, “Рыбак”. За этими системными потерями следовало временное затишье на Донбассе и сокращение боевиками числа обстрелов позиций ВСУ. Но дураков всё-ещё хватает. Боевики также продолжают как усиливать оборонительные порядки, так наращивать силу на передовой: из тыловых районов гонится техника и люди.
Так, неправительственным проектом “Информационное сопротивление” опубликованы данные о переброске техники оккупантов, а именно: по трассе Н-21 (Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк), в день по три-четыре колоны (в основном армейские грузовики), в каждой не меньше 10 единиц техники. В некоторых колоннах – также бронетехника (в основном БТР). Колонны передвигаются как в дневное, так и в ночное время, перевозятся в основном боеприпасы и другие предметы материально-технического снабжения. На автотрассе “Бахмутка” в районе Смелого фиксировалась бронегруппа противника – четыре БМП-1/2 и 3 БТР. Двигалась она в сторону Сентяновка – Желобок. Кроме того, на восточной окраине Докучаевска отмечается перемещение бронетехники оккупантов – более 10 единиц бронемашин (главным образом БМП-1) из состава подразделения, занимающего позиции в промзоне и по юго-западной окраине города. В этом же районе наблюдается оборудование боевиками сразу нескольких новых опорных пунктов во второй линии и фрагментарное минирование участков, прилегающих к переднему краю.
В своём бреду боевики видят врага под каждым камнем и в каждой встречной дворняге. В оккупированных городах Донбасса: в Донецке, Горловке и Макеевке, – боевики не признанной “ДНР” провели масштабную операцию по поиску “украинских ДРГ” и “украинского подполья”. Более 100 мирных и ни в чем не повинных жителей было задержано по мнимому подозрению в работе на Украину и её спецслужбы. Подобные отловы украинских Штирлицов и просто недовольных нынешней коррумпированной властью “ДНР” проводились в районах, непосредственно примыкающих к линии фронта и вблизи “военных объектов”, на которых и производились укрепления. Наряду с этим боевики активно маскируют склады, командные пункты и открытые стоянки боевой техники. Ведь по легенде, “украинские ДРГ” работают по данным с “американских спутников”, которые передают развединформацию ВСУ. Более того, среди боевиков широкое распространение имеет некий “график пролета спутников США” над оккупированными районами Донбасса.
Прогрессирующая паранойя на почве боевых потерь личного состава. Теперь боевики подобны ребёнку, что в страхе забирается под одеяло и вскрикивает от малейшего шороха. И к такому ребёнку не достучаться никогда.
Источник Ведомости Донбасса.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, потери
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